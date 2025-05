Conceiçao non fa sconti: contro il Bologna scende in campo un Milan quasi titolare

Domani sera il Milan affronterà il Bologna in un match cruciale per la corsa europea, e contrariamente da quanto ci si aspettava il tecnico lusitano non farà un turnover massiccio. Sergio Conceiçao, consapevole dell’importanza del momento, non intende regalare nulla: vuole la massima concentrazione e nove punti nelle prossime tre partite per provare fino all’ultimo a scalare la classifica. E nonostante l’incombente finale di Coppa Italia non rinuncerà a troppi dei suoi titolari. Senza Leao, squalificato, e Fofana, ancora non al meglio, il tecnico portoghese metterà comunque in campo una formazione molto vicina a quella titolare.

Milan, in attacco qualche dubbio

A sostituire Leao ci sarà Joao Felix, autore di un’ottima prova contro il Genoa, dove ha contribuito in entrambe le reti. Dall’altra parte agirà Pulisic, preferito a Chukwueze, mentre in attacco il ballottaggio è tra Gimenez e Jovic, con il primo leggermente favorito. Abraham, appena rientrato, sarà eventualmente utilizzato a partita in corso. Conceiçao scioglierà gli ultimi dubbi solo domani mattina, al termine della rifinitura a Milanello, visto che la squadra oggi non andrà in ritiro.

Centrocampo fisico e difesa confermata

Al posto di Fofana, allora, a centrocampo ci sarà Ruben Loftus-Cheek, molto apprezzato dal tecnico per presenza fisica e carisma. Accanto a lui agirà il solito Tijjani Reijnders, mentre Musah partirà invece dalla panchina. Sulle corsie esterne di centrocampo sono stati provati i soliti Alex Jimenez e Theo Hernandez, mentre Walker e Terracciano resteranno fuori. L’inglese incassa un’altra, vera e propria bocciatura tecnica dopo il rientro dalla frattura al gomito. In difesa, poi nessun stravolgimento: ci sarà Maignan e a proteggerlo davanti ci saranno Tomori, Gabbia e Pavlovic. Comunque, non è esclusa la presenza di Thiaw al posto del difensore centrale italiano, ma sarebbe comunque scelta che rientra nelle normali rotazioni. Insomma, il Bologna è avvisato: Conceiçao non intende fare esperimenti, ma giocarsela fino all’ultimo per non avere rimpianti.