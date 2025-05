Milan, Pulisic e Gimenez in coro: “Ora la Coppa Italia. E con 2 titoli non è una stagione normale”

Il Milan corre spedito per chiudere la stagione nel modo più impensabile fino a qualche settimana fa, ovvero nel segno della continuità e delle vittorie, due caratteristiche mai avute in questa stagione.

Al termine del successo per 3-1 contro il Bologna, l’attaccante rossonero Christian Pulisic ha commentato così la sfida ai microfoni di DAZN: “Abbiamo trovato continuità, ci serviva. Finale Coppa Italia? Se vinciamo 2 titoli in una stagione, non si può dire che sia una stagione normale. Vogliamo finire bene. Non siamo soddisfatti della classifica, ma stiamo facendo un buon lavoro con #Conceicao: ci troviamo bene…”.

Gli fa eco Santiago Gimenez, autore di una doppietta, che afferma: “Mercoledì è molto importante per tutti. Siamo pronti, veniamo da 4 vittorie. Io titolare in finale di Coppa Italia? Decide il mister e rispetto le sue decisioni. Doppietta? Ho fatto tanti sacrifici e questa è la ricompensa…”.