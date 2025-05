Roma, tre giornate da thriller: il cammino dei giallorossi per l’Europa

Come hai convinto Soulè a fare il quinto: “Il ragazzo è disponibilissimo perché ha sofferto quando non giocava. E’ l’uomo in più che non ti aspetti sulla fascia. Vedevo, mi sembra contro il Napoli che raddoppiava e veniva saltato difficilmente. Mi è venuta questa idea e lui è bravo e sta facendo dei grandi sacrifici“.

Quanto è stato bravo: “L’allenatore da solo non fa nulla, ci vogliono buoni giocatori. Io ho avuto la fortuna di prendere questa squara quando erano in difficoltà. Mi hanno seguito e io gli ho parlato da padre. Chi non ha giocato sarà arrabbiato o deluso ma spingono tutti al massimo durante gli allenamenti“.

1-0 vale lo stesso tre punti: “Ci sono più idee e allenatori che la pensano in maniera diversa. Questo rende il calcio più bello. Bisogna vedere poi anche l’avversario e capire come fargli male. Oggi abbiamo difeso bene contro un grande attaccante come Kean“.