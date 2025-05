Bologna, la Champions è ancora possibile: ecco il cammino dei rossoblù

Il campionato è arrivato nelle fase decisiva e diverse squadre, racchiuse in pochissimi punti, si giocheranno l’accesso alla prossima edizione della Champions League. Il Bologna, quinto, può ancora sperare nella qualificazione. Un rush finale importante con i rossoblù che si giocano anche la Coppa Italia, in finale contro il Milan.

Non sarà un calendario facile: dopo il pareggio in casa dell’Udinese, si torna al Dall’Ara per un altro scontro diretto europeo, contro la Juventus. Ultime tre ancora complicate: prima il Milan a San Siro, poi la Fiorentina al Franchi, infine il Genoa al Dall’Ara.

Bologna

36esima giornata: Milan-Bologna

37esima giornata: Fiorentina-Bologna

38esima giornata: Bologna-Genoa

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida pareggiata contro la Juventus: “Sono contentissimo del livello ottenuto” – le sue parole – “dopo lo svantaggio abbiamo preso il ritmo giusto. Nel primo tempo ci hanno costretto a rincorrere, mentre nella ripresa dopo il gol non siamo riusciti a trovare il secondo. Prestazione comunque straordinaria dei ragazzi: per noi non cambia nulla, ma ci siamo e siamo capaci a venti giorni dalla fine della stagione di giocare comunque a livelli alti”.

Ora il Milan fra campionato e finale di Coppa Italia: “La prima in campionato sarà preparata per fare punti, arriveremo poi concentrati all’impegno in Coppa. Questo è un bene così non stacchiamo la spinta: in questo momento l’obiettivo è fare punti in campionato”.