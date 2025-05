LIVE – Tutto pronto per i Primavera Best Awards: Steffanoni la rivelazione dell’anno

Tutto pronto per la cerimonia dei Primavera Best Awards, con i trofei dedicati ai migliori calciatori del campionato Primavera, grande esclusiva di Sportitalia. Si parte alle ore 17, con l’evento – in diretta per la prima volta dalla splendida location dello Sportitalia Village – che sarà visibile sul canale 60.

Su Sportitalia.it il riassunto di tutti i premiati

MIGLIOR PORTIERE: Tommaso Vannucchi (FIORENTINA). Le sue parole: “Grazie per questo premio, la passione per il calcio è nata dal nulla. I miei nonni mi facevano toccare spesso il pallone, lo devo a loro. Un’emozione grande ricevere questo premio, devo tanto alla Fiorentina che ha sempre creduto in me. A chi mi ispiro? Courtois”.

MIGLIOR DIFENSORE: Filippo Reale (ROMA). Le sue parole: “Soddisfatto della mia stagione, è stato un anno ricco di emozioni con un finale tutto da vivere. Abbiamo fatto una grande stagione, ora inizio un mini campionato dove sarà tutto diverso. Io ho iniziato da esterno alto, in Under 16 ho iniziato a trasferirmi in difesa. L’estate scorsa mi hanno provato in un nuovo ruolo, io mi adatto e cerco di fare il massimo. A chi mi ispiro? Van Dijk”.

MIGLIOR DIFENSORE: Gabriele Re Cecconi (INTER). Le sue parole: “Sono molto soddisfatto, ora inizia il momento più importante della stagione. La continuità è stata importante, l’esperienza in prima squadra mi ha aiutato molto nella crescita. Allenarsi con i big è incredibile. A chi mi ispiro? Sergio Ramos”.

MIGLIOR DIFENSORE: Francesco Verde (JUVENTUS). Le sue parole: “Sono orgoglioso di questo premio, ringrazio tutta la mia squadra, se sono qui è grazie a loro. Sono contento del mio percorso. Nazionale? In bocca al lupo all’Under 17. Noi siamo una squadra compatta, unita. Daremo il massimo”.

PREMIO GIOVANE RIVELAZIONE: Federico Steffanoni (Atalanta). Da remoto, queste le sue parole: “Grazie a Sportitalia per questo premio, per me è motivo di soddisfazione. Condivido questo premio con l’Atalanta che mi dà sempre fiducia”.

Roberto Samaden, direttore del settore giovanile del club orobico, ha parlato così: “Quando un nostro calciatore è in Nazionale è importante, come se fosse in prima squadra. Federico è un ottimo calciatore e un bravo ragazzo, è un prodotto tipico del vivaio dell’Atalanta. Under 23? Grandissima opportunità e un bel trampolino per i ragazzi del settore giovanile”.