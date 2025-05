Juventus, il presente si chiama Venezia

Nico Gonzalez e Vlahovic lanciano la Juve, che raccoglie i frutti della prima delle due finali. Una i bianconeri l’hanno giocata e vinta, contro l’Udinese. Una partita difficile, contro una formazione, quella di Runjaic, davvero fisica e complicata da affrontare. Resta un ultimo tassello, l’obiettivo è chiaro da tempo e la Signora non deve sbagliare a Venezia, contro una squadra che si giocherà la vita sportiva, ovvero la permanenza in A.

E chissà, guardando al futuro nemmeno troppo lontano, che Vlahovic non abbia segnato il suo ultimo gol tra le mura amiche. I giocatori della Juve hanno fatto vedere di avere determinate qualità, il contesto migliorativo è ampiamente all’orizzonte. Ma del futuro se ne parlerà dopo Venezia.

Tudor in conferenza stampa

Vittoria importante…

“Sono veramente contento, perchè abbiamo fatto davvero una bella partita. A fine primo tempo ho detto ai ragazzi che era mancato solo il gol. Abbiamo preparato bene la sfida in settimana. Ora ci manca l’ultimo pezzo. Dobbiamo riposarci bene e prepararci al meglio”.

Sul Venezia?

“Complicato come tutte le partite e dobbiamo sudare come sempre. Conceicao ha fatto una grande gara, se lo è meritato con tanto lavoro, è salito tanto di condizione, si è meritato questa partita. Dico sempre che nel calcio cambia tutto in 5 minuti, lui si è fatto trovare pronto e ha fatto una grande partita. Poi quando mettiamo Nico e Cambiaso in fascia aggiungiamo qualità sulle fasce. Sono contento, non c’è un giocatore che non fatto bene, anche chi è entrato. Douglas, Vlahovic, il gol è importante. Andiamo avanti”.

Sulla fase difensiva?

“Alberto ha fatto davvero una bella partita. Kelly per me può diventare davvero forte in questo tipo di calcio, perchè come braccetto di inserimento è tanta roba. Vediamo di recuperare qualcuno e prepararsi al meglio”.

La Juve dipende da Yildiz?

“Nessuna squadra, a parte Messi quando era al Barcellona. Yildiz è un giocatore importante per l’età giovane che ha. Oggi ha fatto una partita seria non essendo ancora al meglio perchè ha saltato alcune partite”.

Ha visto lo spirito della Juve?

“Oggi ho visto tanto spirito e tanto buon pressing, ma anche tanta qualità. Oggi abbiamo dimostrato la qualità del gioco, ma la squadra mi è piaciuta in tutti i sensi”.

Conceicao può essere importante per il futuro?

“Ha avuto bisogno di tempo per adattarsi. Ora si trova a suo agio anche in questa posizione. Un giocatore forte può giocare ovunque, ha lavorato sodo in tutti gli allenamenti, oggi era brillante. Ha saputo soffrire. Poi con Nico si trova bene e si scambiano la posizione. Quelli forti si trovano sempre bene”.

Come si prepara una partita così?

“Si prepara uguale come questa e come quelle precedenti. Si prepara soltanto pensando a quello che devi fare. Bisogna battere forte su quello che dobbiamo fare, con i pensieri di vincere”.

Sui tifosi?

“C’è stata una bella energia, è importante sentire la passione della gente. È stato bello finire questa stagione con una vittoria”.