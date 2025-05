Tamberi da impazzire, foto virale: spunta la verità

L’ultima foto di Gianmarco Tamberi è diventata rapidamente virale: ora è tutto vero, i fan sono in estasi.

Gianmarco Tamberi è senza dubbio uno degli atleti più apprezzati dai tifosi italiani. In tanti si emozionano ancora nel rivedere le immagini della medaglia d’oro conquistata a Tokyo 2020 ma anche quelle di molte altre vittorie di uno dei più grandi altisti azzurri di sempre. Il rammarico più grande di Gimbo è certamente la colica renale che gli ha impedito di essere nelle migliori condizioni e di difendere la medaglia d’oro sulla pedana di Parigi 2024.

Tuttavia Tamberi non è uno che si arrende facilmente: qualche mese fa, da ospite del Festival di Sanremo, ha dato appuntamento a tutti per Los Angeles 2028. Nel frattempo il 32enne marchigiano continua ad allenarsi con il solito grande impegno che lo ha sempre contraddistinto. In più Gimbo può essere certamente felice per la sua vita privata: sua moglie Chiara Bontempi è infatti in attesa della loro prima figlia.

I due sono stati tra i più apprezzati e applauditi sul red carpet del Festival del Cinema di Cannes in occasione dell’anteprima del film History of Sound. Le foto della coppia innamorata hanno fatto rapidamente il giro del web: Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi si sono scambiati dei baci appassionati che hanno mandato in visibilio tutti i presenti.

Pazzia Tamberi, la foto fa il giro del web: fan in delirio

Per l’altista italiano e sua moglie si trattava della prima apparizione pubblica dopo l’annuncio della gravidanza, comunicata lo scorso febbraio tramite i social. Come accennato Gimbo e Chiara avranno una bambina: nell’ultimo periodo l’atleta marchigiano ha pubblicato foto e video dove si mostra insieme alla moglie e condivide con i fan tutta la sua gioia nel diventare presto papà.

In una recente intervista Tamberi ha raccontato che il rapporto con sua moglie va avanti ormai da 15 anni ed è solidissimo: entrambi non vedono l’ora di poter accogliere la loro “principessa“. Lo si è visto anche a Cannes, dove Tamberi è giunto come brand ambassador di una nota marca di bellezza.

L’atleta azzurro e sua moglie Chiara si sono concessi ai fotografi, scambiandosi un bacio molto tenero con la mano di Gimbo appoggiata sul ventre della sua compagna. Una dolcezza infinita che ha fatto sì che la coppia venisse celebrata sul web come una delle più apprezzate della Croisette.