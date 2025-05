Napoli festeggia ancora. Ma il futuro è dietro l’angolo…

Il Napoli ha festeggiato il quarto Scudetto al termine di un duello davvero avvincente con l’Inter. Così Antonio Conte in conferenza stampa dopo il successo di venerdì sera: “Il pareggio ottenuto contro l’Inter. Dopo quella partita, conclusa con il gol di Billing, dissi che se volevamo, potevamo. E’ stato un punto importante perché se avessimo perso quella partita, l’Inter sarebbe scappata e non l’avremmo più ripresa. Da gennaio a oggi, con tante difficoltà. abbiamo fatto qualcosa di inimmaginabile”.

Ma il futuro è dietro l’angolo. Sale molto l’attesa per l’incontro tra Conte e il patron De Laurentiis: il tecnico resterà in sella al club partenopeo? Presto avremo posizionato ogni tassello. Il Napoli potrebbe puntare De Bruyne, così come anche Pio Esposito che, come riferito da Alfredo Pedullà, è già nel mirino.

Dunque i tifosi continuano a festeggiare, ma il futuro è già dietro l’angolo per capire i contorni tecnici e non solo.