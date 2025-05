Lutto terribile per Alberto Tomba: un grande dolore

Brutte notizie per Alberto Tomba, uno dei grandi fuoriclasse dello sport italiano ed internazionale: la scomparsa è incolmabile.

Alberto Tomba è uno dei più grandi campioni della storia dello sport italiano ed internazionale. Nato a Bologna il 19 dicembre 1966, ha deidcato la sua vita allo sci alpino. Grande protagonista dal 1986 al 1998 nelle specialità dello slalom gigante e dello slalom speciale, è considerato uno dei più grandi specialisti delle prove tecniche di tutti i tempi.

Grazie a 50 vittorie complessive, è fra i quattro più vincenti in Coppa del Mondo (ha conquistato la coppa assoluta nel 1995), e in carriera ha ottenuto due ori olimpici in slalom gigante, un oro olimpico in slalom speciale a Calgary 1988 e due ori in slalom gigante e slalom speciale.

Parliamo davvero di una leggenda dello sport, che però purtroppo adesso deve far fronte a una scomparsa a dir poco incolmabile: il lutto è pesantissimo, oltre che imprevedibile.

Lutto terribile per Alberto Tomba: cosa è successo

Non solo il mondo dello sport, ma anche quello dell’arte in lutto. Purtroppo Nazareno Rocchetti non c’è più. Deceduto all’età di 78 anni, nel corso della sua vita si è affermato come artista poliedrico tra scultura e pittura. Ricoverato da qualche giorno all’ospedale di Torrette, lascia la moglie Sandra e i suoi due figli. Nel mondo dello sport si è dedicato al ruolo di massaggiatore, ed è presente in molti eventi che hanno fatto la storia dello sport italiano e mondiale.

Fa parte della spedizione italiana di atletica leggera nel 1966, ed è in compagnia di Pietro Mennea nel 1979. Anche Alberto Tomba, campionissimo di sci, è passato per le sue mani. La sua fama aveva anche oltrepassato l’Italia, dao che si è occupato pure del mezzofondista inglese Sebastian Coe. Nel corso della sua carriera si è dato da fare anche per quanto riguarda l’arte, modellando e plasmando ciò che ha poi trasformato con tanta passione in opere d’arte spettacolari, finite per essere esposte in musei ed eventi culturali che lo hanno reso un professionista enorme anche nell’ambito artistico.

I messaggi di affetto verso di lui e della sua famiglia, sono arrivati sui sociale e sono stati davvero tantissimi, per un uomo che ha rappresentato molto sia per lo sport che per l’arte. Una figura iconica per l’Italia intera, e sicuramente Alberto Tomba e molte altre persone con cui ha avuto a che fare difficilmente potranno dimenticarlo. La sua scomparsa, esattamente come il momento in cui ha vissuto e contribuito a fare cose straordinarie, è davvero incolmabile.