Stefano Tino (Managing Director Betsson Group): “Credo che gli sponsor non abbiano ottenuto neanche lo 0,1 % di tutti i biglietti in dotazione”

Nel corso della puntata di SportitaliaMercato Stefano Tino, Managing Director del Gruppo Betsson, ha parlato della questione biglietti della finale di Champions League tra PSG e Inter. Prima di tutto facendo riferimento alla partita: “Evitiamo di parlare perché sono scaramantico. La pensilina installata? Ora non c’è più. Quando venne attivata era la settimana di Inter-Juventus. Abbiamo fatto quest’attività che è stata un successo perché Moscova si è riempita con file incredibili anche sotto la pioggia. Si poteva vincere la maglia dell’Inter. Noi investiamo tra il 10 e il 15 % sulle attivazioni. Abbiamo fatto un pre-show sul campo da calcio, che è una cosa rara perché gli agronomi difficilmente te lo fanno toccare”.

“Nel calcio italiano ci sono tantissime regole e non è facile investire la sponsorizzazione in questi aspetti. Funziona perché l’attaccamento delle persone è tanto e i tifosi interisti sono attaccatissimi. La Puglia credo sia la prima regione per tifosi interisti”.

Su biglietti della finale: “Ho letto che ci sono state 300mila richieste, la dotazione era di 18mila e già così è normale che tante persone rimangano fuori e poi si lamentano. Dare la colpa all’Inter o allo sponsor in particolare è assurdo. Io credo che gli sponsor non abbiano ottenuto neanche lo 0,1 % del totale dei biglietti. Penso che l’Inter abbia fatto un ottimo lavoro”.