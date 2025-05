Finale Champions League, PSG-Inter: ecco le ultime sulle formazioni!

Il gran giorno è finalmente arrivato e le due squadre sono pronte a darsi battaglia. Luis Enrique e Simone Inzaghi hanno fatto pretattica fino all’ultimo. Dalle conferenze stampa però sono emerse indicazioni preziose sulle probabili scelte di formazione. Entrambi gli allenatori hanno l’intero organico a disposizione, ma restano due ballottaggi chiave. Da un lato c’è Pavard, ormai recuperato, sarebbe la scelta di Simone Inzaghi per completare la difesa nerazzurra, lasciando invece in panchina Bisseck; dall’altro, Barcola sembra favorito su Doué nel tridente offensivo tutta fantasia del PSG. L’Inter scenderà in campo con il lutto al braccio per rendere omaggio a Ernesto Pellegrini, storico ex presidente scomparso nel giorno della finale: un gesto che aggiunge ulteriore significato emotivo a una sfida già carica di attesa e significato.

Le probabili formazioni della finale di Champions League

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes; Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Dembélé, Kvaratskhelia, Barcola. All. Luis Enrique.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.