Napoli, idee chiare per affrontare una stagione a tutto fuoco

Ripartire con la massima velocità perché ogni secondo perso non verrà mai recuperato. Il mantra di Aurelio De Laurentiis è chiaro sin da subito e il Napoli ha ben in testa le prossime mosse da adottare sul mercato. D’altronde le garanzie fornite al tecnico Antonio Conte sono chiare: il collettivo dovrà essere migliorato in ogni suo reparto per affrontare nel migliore dei modi la prossima stagione, provando da un lato a riconfermarsi con il titolo tricolore, e dall’altro essendo competitivi in Champions League.

I retroscena su De Bruyne

Durante la conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo a Dimaro, il patron Aurelio De Laurentiis ha voluto puntualizzare i retroscena della trattativa che ha visto arrivare il belga Kevin De Bruyne, prossimo alle visite mediche: “L’operazione è nata tre mesi fa ma non è la più importante mai fatta da me. De Bruyne è un fuoriclasse, lo sappiamo, con una certa età. Sappiamo perfettamente che è un tassello che viene messo in una squadra che dovrà essere potenziata perché avremo da affrontare quattro competizioni: campionato, Coppa Italia, Supercoppa e Champions. Quindi ci saranno parecchi acquisti. A noi piace lavorare bene e non ci piace lasciare nulla al caso. Nessuno si aspettava la conferma di Conte in modo così veloce, quindi state tranquilli…“.