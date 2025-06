BOSS Open di Stoccarda: Arnaldi subito out. Avanza Struff

Matteo Arnaldi saluta già la Germania Il tennista ligure, infatti, è uscito dal BOSS Open 2025, in corso di svolgimento sull’erba di Stoccarda, facendosi eliminare in 6-4 6-4 da Jan-Lennard Struff.

Il tedesco, omaggiato di una wild card in quanto padrone di casa che ha conquistato buoni risultati in passato, ha sfruttato le poche occasioni avute, riuscendo a trasformare due delle quattro palle break concessegli dall’azzurro. Per Arnaldi continua invece la maledizione sull’erba: da quando è passato professionista, a livello di main draw ha raccolto appena una vittoria su questa superficie, contro Ugo Humbert al Queen’s nel 2024.