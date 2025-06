Milan, aria nuova per una stagione diversa

Trattative di mercato, ma non solo. Quello che il Milan sta impostando è un piano di lavoro con una strategia chiara, limpida e precisa. Quello che è mancato ai rossoneri nelle passate stagioni, quantomeno a livello progettuale, si sta verificando agli albori di ques’annata sportiva.

E’ molto presto per dire se le mosse che verranno effettuate saranno positive, ma sicuramente la linea di pensiero coordinata da Tare e Allegri si sta adoperando con molta efficienza. Due giorni fa entrambe le figure hanno parlato, confrontandosi vis a vis per diverse ore a Milanello.

A inizio luglio ci sarà il ritiro a Milanello e sono anche state pianificate le prime amichevoli per il mese preparativo di luglio. Per comprendere entrate e uscite del Diavolo ci vorrà sicuramente tempo, ma il Milan ha ben in testa i prossimi passi.