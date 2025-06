Le prime due partite del Mondiale per Club si chiudono con segnali positivi per Juventus e Inter. I bianconeri di Igor Tudor volano a quota 6 punti nel gruppo G e si assicurano con anticipo la qualificazione agli ottavi. L’Inter di Chivu, invece, sale a 4 nel girone E ma deve ancora strappare il pass per la fase a eliminazione diretta. Il River Plate è al momento davanti solo per differenza reti. Ma lo scenario è favorevole anche per i nerazzurri, che possono permettersi due risultati su tre nell’ultima gara.

La Juventus cerca il primo posto e resta in Florida

Per la Juventus, l’obiettivo ora è mantenere il primato nel gruppo G. Contro il Manchester City, Madama avrà due risultati utili: basterà un pareggio per chiudere al primo posto, grazie al vantaggio nei gol segnati (+9 contro +8 degli inglesi). Finire davanti al City, oltre alla soddisfazione sportiva, garantirebbe anche benefici logistici e ambientali: gli ottavi si giocherebbero a Orlando, già sede dell’ultima sfida del girone, riducendo gli spostamenti e le fatiche. Inoltre, si eviterebbe di giocare alle ore più calde del giorno.

Inter: ultimo sforzo per la qualificazione

L’Inter si gioca tutto negli ultimi 90 minuti contro il River Plate. Una vittoria garantirebbe il primo posto, mentre un pareggio basterebbe con ogni probabilità per accedere come seconda. Solo una sconfitta, combinata con una vittoria del Monterrey sull’Urawa, eliminerebbe i nerazzurri. Attenzione, quindi, alla classifica avulsa e alla differenza reti. Intanto, prende corpo un’ipotesi affascinante: se Juventus e Inter finiranno i gironi nelle stesse posizioni, il tabellone potrebbe regalare un suggestivo derby d’Italia… negli Stati Uniti.