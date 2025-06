Mondiale per Club, oggi si parte con gli ottavi di finale

Real Madrid-Juventus e Inter-Fluminense: questa sera entrano in scena gli ottavi di finale del Mondiale per Club: la formazione di Igor Tudor ha chiuso il girone come seconda dopo il ko pesante contro il Manchester City, mentre la squadra di Cristian Chivu come prima e da imbattuta. In caso di qualificazione al turno successivo, la Vecchia Signora sfiderà una tra Borussia Dortmund e Monterrey, mentre il Club di Viale della Liberazione contro la vincente di Manchester City-Al Hilal con i nerazzurri che a distanza di un mese dalla sconfitta di Champions League sperano di raggiungere un’altra finale in programma domenica 13 luglio, alle ore 21, al MetLife Stadium di East Rutherford.

Le squadre QUALIFICATE agli ottavi: prime e seconde di ogni girone

PALMEIRAS (GRUPPO A)

INTER MIAMI (GRUPPO A)

PSG (GRUPPO B)

BOTAFOGO (GRUPPO B)

BAYERN MONACO (GRUPPO C)

BENFICA (GRUPPO C)

FLAMENGO (GRUPPO D)

CHELSEA (GRUPPO D)

INTER (GRUPPO E)

MONTERREY (GRUPPO E)

DORTMUND (GRUPPO F)

FLUMINENSE (GRUPPO F)

MANCHESTER CITY (GRUPPO G)

JUVENTUS (GRUPPO G)

REAL MADRID (GRUPPO H)

AL HILAL (GRUPPO H)

Mondiale per Club, gli ottavi di finale: date e orari