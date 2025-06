Milan, Allegri ha le idee chiare: la società segue i dettami del tecnico

Il Milan vuole ripartire per cercare di dimenticare il più in fretta possibile un’annata davvero negativa che ha fatto aprire gli occhi alla dirigenza. Con l’avvento di Tare e Allegri, la società ha voluto imprimere una sterzata dopo un periodo negativo all’interno del quale i rossoneri non sono riusciti nemmeno a raggiungere un posto in Europa.

Ecco, dunque, spiegata la mini-rivoluzione che si sta adoperando in seno all’assetto del collettivo a disposizione di Allegri. Il tecnico vuole 23 giocatori, tutti pronti e funzionali al progetto. Con fame, grinta, entusiasmo e agonismo.

Le dichiarazioni di Tare ai giornalisti

Tare sulla rosa: ”Abbiamo notato la mancanza di una leadership chiara all’interno della squadra dell’anno scorso: magari non conosco le dinamiche da vicino. L’acquisto di Modric sembrava una cosa anomala, ma è una figura importante nel calcio mondiale. Ho avuto modo di parlare con lui di persona, ho visto un ragazzo che ha tanta voglia di essere competitivo. Il suo arrivo è fondamentale per essere il punto di riferimento di un gruppo che ha bisogno di un giocatore di questo calibro. Non sarà solo lui, ci saranno uno o due acquisti che faranno parte dei giocatori esperti”.

Tare su Xhaka e Jashari: ”Il punto di partenza è che il centrocampo è il reparto dove interverremo maggiormente dopo le analisi fatte con l’allenatore. Tutti i nomi fatti sono calciatori di grande valore, ma noi dobbiamo fare delle scelte giuste e prendere ciò che serve per noi. Vogliamo aumentare il gioco e la qualità di questa squadra”.