Mondiale per Club, il quadro completo dei quarti di finale: eliminate le italiane

Real Madrid-Juventus e Inter-Fluminense si sono concluse con le eliminazioni delle due italiane: nella notte si sono conclusi i quarti di finale del Mondiale per Club: la formazione di Igor Tudor è stata sconfitta per 1-0 dalle Merengues, mentre la squadra di Cristian Chivu ha perso 0-2 contro i brasiliani. Niente sfida all’Al Hilal per i nerazzurri che a distanza di un mese dalla sconfitta di Champions League continuano il momento NO di un’annata che si è conclusa come peggio non potrebbe con la finale del torneo in programma domenica 13 luglio, alle ore 21, al MetLife Stadium di East Rutherford.

Le squadre QUALIFICATE ai quarti di finale: assenti le due italiane dal Mondiale per Club

PALMEIRAS (GRUPPO A)

PSG (GRUPPO B)

BAYERN MONACO (GRUPPO C)

CHELSEA (GRUPPO D)

DORTMUND (GRUPPO F)

FLUMINENSE (GRUPPO F)

REAL MADRID (GRUPPO H)

AL HILAL (GRUPPO H)

Mondiale per Club, gli ottavi di finale: i risultati delle 8 gare: out Juve e Inter

Palmeiras vs Botafogo 1-0 d.t.s. (sabato 28 giugno ore 18:00 al Lincoln Financial Field di Philadelphia)

Benfica vs Chelsea 1-4 d.t.s. (sabato 28 giugno ore 22:00 al Bank of America Stadium di Charlotte)

Psg vs Inter Miami 4-0 (domenica 29 giugno ore 18:00 al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta)

Flamengo vs Bayern Monaco 2-4 (domenica 29 giugno ore 22:00 all’Hard Rock Stadium di Miami Gardens)

INTER vs Fluminense 0-2 (lunedì 30 giugno ore 21:00 al Bank of America Stadium di Charlotte)

Manchester City vs Al Hilal 3-4 d.t.s. (martedì 1 luglio ore 3:00 al Camping World Stadium di Orlando)

Real Madrid vs JUVENTUS 1-0 (martedì 1 luglio ore 21:00 all’Hard Rock Stadium di Miami Gardens)

Borussia Dortmund vs Monterrey 2-1 (mercoledì 2 luglio ore 3:00 al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta)

Gli incroci ai quarti di finale del Mondiale per Club