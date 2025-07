Come giocherebbe il Napoli nella prossima stagione

Mese di luglio significa mese di calciomercato, con le varie squadre che continuano a lavorare per rinforzare le proprie rose.

Il Napoli riparte da una pianta stabile che l’anno scorso ha riportato lo scudetto alle pendici del Vesuvio. La conferma di Antonio Conte è importantissima per dare continuità a quel progetto tattico partito lo scorso anno e che ha portato importanti traguardi. Ma come giocherà il prossimo Napoli di Antonio Conte?

Napoli, la probabile formazione

Si ripartirà dal 4-3-3, tra i pali ci sarà ancora Meret che ha rinnovato il proprio contratto. In difesa, in attesa di Beukema che potrebbe giocare accanto a Buongiorno, è arrivato il centrale Marianucci che per adesso sarà in ballottaggio con Rrahmani. Ai lati Di Lorenzo e Olivera in attesa di un nuovo rinforzo. A centrocampo è arrivata la stella De Bruyne che potrebbe agire insieme a Lobotka e McTominay, mezza rivoluzione anche in avanti con l’ipotetico arrivo di Noa Lang che agirà insieme a Lukaku e Neres, in attesa di nuovi rinforzi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani/MARIANUCCI, Buongiorno, Olivera/Spinazzola; DE BRUYNE/Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres/Raspadori. All: Conte

Pedullà: “Noa Lang e Beukema al Napoli, mancano solo gli annunci”

Noa Lang e Sam Beukema sono sempre più vicini al Napoli. Ecco le ultime da parte di Alfredo Pedullà: “Noa Lang e Beukema al Napoli: siamo in pieno countdown e mancano solo gli annunci. Per Noa Lang la svolta risale a domenica 22 giugno quando vi avevamo svelato la riapertura a sorpresa dei dialoghi con il PSV e gli agenti con la volontà di arrivare fino in fondo. Valutazione di 30 milioni, nelle ultime ore si è lavorato soprattutto suo bonus, fondamentale la volontà dell’attaccante esterno. Esattamente come è stata fondamentale la volontà di Sam Beukema, in pista dal 13 marzo come svelato in esclusiva: a quei tempi solo l’Inter veniva accostata al forte difensore centrale olia esse, il Napoli invece aveva giocato di anticipo. Un lungo corteggiamento che va solo formalizzato, nei giorni scorsi vi avevamo svelato anche la cifra giusta per chiudere, circa 30 milioni”.