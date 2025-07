LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: Roma, contatti per Rios. Le ultime su Sancho e Conceicao

Siamo a luglio e questo significa soltanto una cosa, che il calciomercato entra nel vivo in uno dei mesi più caldi in chiave trattative. SPORTITALIA vi racconta ogni movimento con un live dedicato per non farvi perdere nemmeno un solo istante di ufficialità, indiscrezioni ed esclusive di questa sessione estiva di mercato.

10.10 Ultime di Alfredo Pedullà sulla Juventus: “Sancho-Juventus, i dialoghi preannunciati delle ultime 48 ore sono andati molto bene. Ora la Juventus può decidere se agire (come vorrebbe) oppure aspettare un eventuale sconto Porto per Conceicao (al lavoro Mendes, la clausola da 30 milioni in vigore fino a martedì poi sale a 45) prendendosi qualche rischio, tra oggi e domani ne sapremo di più. Sancho non può essere un piano alternativo e non si può aspettare troppo, la Juve lo sa: la soluzione perfetta sarebbe Sancho più Conceicao e un acquirente per Nico”.

10.00 Indiscrezione di mercato firmata Alfredo Pedullà: “Accostato all’Inter nei giorni scorsi, per la verità in Serie A c’è soltanto la Roma sulle tracce Richard Rios, centrocampista colombiano classe 2000 di proprietà del Palmeiras. Come vi raccontiamo ormai da 48 ore, la Roma si è prima appostata e poi è uscita allo scoperto: ci sono stati contatti diretti nella notte e il desiderio è quello di chiudere rapidamente l’operazione. Nelle scorse settimane ci aveva provato il Porto, ma senza avvicinarsi a quota 30 milioni come sta facendo il club giallorosso. Gasperini stravede per Rios, esattamente come aspetta Wesley. Ma aggiungere un centrocampista di questo spessore sarebbe un passaggio chiave all’interno del mercato Roma con Massara al lavoro per raggiungere tutti gli accordi”.

IERI

23:10 La Cremonese su Andrea Carboni del Monza

22:50 ESCLUSIVA SI – Pedullà: “Il Galatasaray disposto a pagare la clausola di Osimhen”. Qui la notizia.

21:50 Pedullà: “Il Como non molla Starfelt”. Qui la notizia.

21:30 Ufficiale l’ingaggio di Ismajli al Torino

20:20 Giorgio Chiellini: “Sono orgoglioso di annunciare che da oggi sono ufficialmente uno dei proprietari del LAFC. In questa nuova veste da owner metterò a disposizione della società tutta la mia esperienza e la mia passione, mantenendo ovviamente il mio ruolo e i miei impegni con la Juventus”.

20:00 Udinese Calcio comunica di aver prolungato il contratto di Christian Kabasele fino al 30 giugno 2026.

19:00 Davide Ancelotti è il nuovo allenatore del Botafogo. L’italiano ha firmato un contratto con il Glorioso fino alla fine del 2026!