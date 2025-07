LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: l’ad del Brugge frena su Jashari al Milan, Buchanan verso Sassuolo

Siamo a luglio e questo significa soltanto una cosa, che il calciomercato entra nel vivo in uno dei mesi più caldi in chiave trattative. SPORTITALIA vi racconta ogni movimento con un live dedicato per non farvi perdere nemmeno un solo istante di ufficialità, indiscrezioni ed esclusive di questa sessione estiva di mercato.

Calciomercato: tutte le trattative live

9:20 La Gazzetta dello Sport svela un’operazione in uscita per l’Inter: Tajon Buchanan al Sassuolo per 7-8 milioni di euro con recompra a favore del club nerazzurro.

8:50 Club Brugge, l’ad Madou frena sul trasferimento di Jashari al Milan: “Non è il momento giusto”