Juventus, Conceiçao resta e Nico saluta? Il mercato bianconero prende vita

La Juventus sta lavorando sotto traccia, ma efficacemente sul calciomercato. In queste prime due settimane, la Vecchia Signora ha portato a casa l’ingaggio a parametro zero più importante del mercato ovvero quello quel Jonathan David a lungo inseguito da tutte le italiane. Damien Comolli ha poi definito l’intesa per il primo dei due tasselli mancanti nell’organigramma dell’area sportiva, assumendo come direttore tecnico l’ex dirigente del Monza François Modesto (il tutto è ancora da ufficializzare). Insomma, la Juventus sta cercando di recuperare il tempo perso tra l’addio di Giuntoli e l’arrivo dell’ex presidente del Tolosa nella carica di direttore generale della società.

Il prossimo passo della Juventus

Il prossimo step della formazione bianconera è quello di lavorare sul reparto trequartista. Una zona di campo fondamentale per Igor Tudor che da lì spera di attivare quanto più possibile l’istinto da bomber di David (in attesa che si risolva la situazione e Vlahovic e magari si trovi una soluzione per Kolo Muani). E in quella posizione c’è tanto da fare. Perché la Juventus deve cedere: innanzitutto Nico Gonzalez, deludente, pagato oltre 30 milioni e fuori dal progetto tecnico e poi tenterà di farlo con Mbangula, più altri esterni che l’anno scorso hanno giocato anche in attacco (vedi Weah) oppure Alberto Costa, appetito dallo Sporting Lisbona.

Per quella posizione, la Juventus ha dunque pensato a due soluzioni. Una è quella che è già in casa: Francisco, detto Chico, Conceição, l’altra risponde al nome di Jadon Sancho. Se il primo è in dirittura d’arrivo circa 22 milioni più bonus, per l’altro c’è bisogno di pazienza. Entrambe le acquisizione devono essere finanziate dal mercato in uscita per lasciare il budget a disposizione per altri ruoli. Ma intanto vanno chiuse al più presto. Anche perché la clausola del portoghese aumenterà fino a 45 milioni di euro nelle prossime ore e su Sancho potrebbero improvvisamente addensarsi gli interessi di mezza Europa, visti costo e talento.