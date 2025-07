Colpo di scena Marquez, vince e lascia la Ducati: “La vita è strana”

Marc Marquez è ormai sempre più vicino alla vittoria nel Mondiale 2025 di MotoGP: sarà ancora in Ducati il prossimo anno?

Anche in Germania il dominio di Marc Marquez è apparso evidente. Per il quarto weekend consecutivo il campionissimo spagnolo ha trionfato sia nella Gara Sprint che nel Gran Premio, aumentando a 83 punti il vantaggio su suo fratello Marc – autore comunque di una splendida gara – e scavando di fatto un abisso con Pecco Bagnaia, ormai a 147 punti di distanza dall’otto volte campione del mondo.

Mancano ancora 22 gare (11 Sprint Race e 11 GP) al termine della stagione ma per molti l’esito è già scritto: Marc Marquez sembra ormai involarsi verso il suo nono titolo iridato, che gli consentirebbe oltretutto di eguagliare il numero di Mondiali vinti dal suo grande rivale Valentino Rossi. Il legame tra Marquez e la Ducati sembra solidissimo e salvo clamorosi ribaltoni anche nel 2026 la Casa di Borgo Panigale potrà contare sul 32enne di Cervera.

Tuttavia c’è ancora chi sogna di riportare Marquez a ‘casa’. Alberto Puig, team manager della Honda, non ha ancora perso le speranze di rivedere il fenomeno iberico in HRC. In un’intervista rilasciata a Speedweek l’ex pilota spagnolo ha sottolineato che al momento il team non sta pensando a questa possibilità ma che non si può “mai dire mai“.

Bomba Marquez, addio Ducati: “Stiamo valutando”

“Marc ha trascorso gran parte della sua carriera in Honda. Ha ottenuto grandi successi. Quando ha deciso di lasciarci, ha definito la sua strada. E quella strada si è rivelata quella giusta, perché ora corre al vertice. Siamo arrivati a un punto in cui Marc e Honda hanno dovuto separarsi“, le parole di Puig a Speedweek, che però lascia aperta più di una porta a quello che sarebbe un ritorno clamoroso.

“Certo, abbiamo tanti bei ricordi insieme, ma lavorare di nuovo insieme sembra complicato al momento – ha aggiunto il team manager di HRC – A volte, però, la vita è strana e per la stagione 2027 i costruttori avranno nuove opzioni per ingaggiare piloti. Noi, come costruttori, stiamo valutando tutte le possibilità“.

Anche in questo Mondiale 2025 di MotoGP la Honda sta raccogliendo poche soddisfazioni, fatta eccezione per il trionfo di Johann Zarco in Francia. Al momento sembra proprio difficile che Marquez decida di lasciare la Ducati per tornare su una moto tutt’altro che prestante.