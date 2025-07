La pace con Icardi non basta a Wanda Nara: l’ultima foto sconvolge i fan

Wanda Nara sorprende tutti: dopo mesi di battaglie legali e tensioni social, decide di fare pace con Mauro Icardi.

Nel loro rapporto, fatto di colpi di scena, dichiarazioni infuocate e riconciliazioni lampo, sembrava davvero impossibile immaginare una tregua. E invece Wanda Nara ha deciso di cambiare tono, o forse proprio rotta.

Dopo mesi passati a battagliare con Mauro Icardi nei tribunali e sui social, tra recriminazioni reciproche e accuse pubbliche, la showgirl argentina ha scelto di sotterrare l’ascia di guerra. Non per debolezza, né per convenienza. Ma, come ha spiegato lei stessa, per un motivo molto semplice e impossibile da ignorare: le figlie.

Al centro di tutto ci sono sempre loro, Francesca e Isabella, le due bambine nate dall’amore ormai naufragato tra l’attaccante e la conduttrice. Wanda ha capito che, al netto delle tensioni personali, Mauro resta il padre delle sue figlie. E questo, come lei stessa ha sottolineato in una recente intervista, non può essere ignorato. “Lo informo, gli mando foto e video delle ragazze” ha raccontato, spiegando di essere tornata in contatto con l’ex marito per garantirgli un ruolo attivo nella vita delle bambine.

Una svolta che ha stupito molti, anche perché fino a poco tempo fa la situazione sembrava irrecuperabile. Però, evidentemente, qualcosa è cambiato. Non si tratta ancora di una riconciliazione in senso stretto, né di un ritorno di fiamma. Ma il tono è diverso, più pacato, più costruttivo. Wanda ha perfino parlato di una promessa fatta a Mauro: “Le ragazze potranno telefonargli liberamente, tutti i giorni nell’ora che preferisce, naturalmente quando il mio lavoro me lo permetterà”.

Senza ombra di dubbio, queste parole segnano una fase nuova. Non è facile trovare equilibrio quando una storia finisce sotto i riflettori e viene commentata minuto per minuto da fan, media e haters. Ma la Nara, abituata a gestire il clamore, sembra aver fatto un passo indietro per farne uno avanti. Un gesto che, al di là delle intenzioni, lascia intendere una maturità diversa rispetto ai toni infuocati del passato.

Non è detto che questa nuova armonia regga nel tempo, perché entrambi hanno caratteri forti e la loro storia è stata tutto fuorché lineare. Però per ora, la priorità è chiara. Le bambine. Crescere con due genitori che si rispettano, almeno da lontano, è un regalo prezioso. E se davvero Wanda e Mauro riusciranno a mettere da parte l’orgoglio, almeno per loro, sarà una vittoria che vale più di qualsiasi copertina.