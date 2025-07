LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: Inter, Leoni il preferito per la difesa

Tutte le trattative di giornata in questo mercoledì 16 luglio che può regalare importanti indiscrezioni di calciomercato. SPORTITALIA vi racconta quotidianamente tutti i movimenti di questa sessione estiva.

Le trattative di mercato live su Sportitalia

16 LUGLIO

00.05 Pedullà: “L’Inter vuole prendere un difensore centrale e l’ha individuato in Giovanni Leoni, talentuoso classe 2006. Ne avevamo parlato lo scorso 10 giugno, svelando come nel famoso incontro milanese con il Parma i nerazzurri non soltanto avevano ribadito il desiderio di chiudere Bonny ma si erano informati su Bernabè e avevano ribadito il forte gradimento per Leoni. Servono almeno 30 milioni, l’Inter lo sa, il profilo piace molto al Milan ma i rapporti tra i nerazzurri e il Parma sono eccellenti e l’effetto Chivu conta. Se Leoni è il piano A, c’è anche un piano B che porta a De Winter, confermando un vecchio interesse. L’Inter ha appena mandato Valentin Carboni al Genoa in prestito secco, deciderà con calma e comunque è previsto l’inserimento di un solo difensore centrale”.

00.00 Pedullà: “ Sebastiano Esposito vorrebbe restare in Serie A e non ci sono troppe conferme sul Borussia Monchengladbach. La Bundesliga è una pista lontana, in ogni caso le soluzioni all’estero verranno prese in considerazione soltanto in un secondo momento. Alla Fiorentina , come anticipato, piace Esposito ma dai sondaggi fin qui non siamo passati a un affondo vero. Il Cagliari ha fatto di più, tuttavia c’è ancora strada da fare prima di andare in porto. Per l’Inter la valutazione, a meno di un anno dalla scadenza, non è superiore ai 6-7 milioni”.

IERI

23.35 Adesso Nunez, che ha aspettato a lungo il Napoli, può riprendere in considerazione eventuali offerte arabe, compreso l’AlHilal (svelato il 5 giugno). Sempre se il Liverpool aprirà alla cessione e se ci saranno le condizioni. Così in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà.

23.05 Sancho, offerta Juventus di 15 milioni di sterline. Così in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà.

23.03 Youssef Maleh è tornato al Lecce dal prestito di Empoli, ma finirà presto sul mercato. Anzi, già adesso ci possono essere le condizioni per un nuovo trasferimento del centrocampista: ci sono stati tre i quattro sondaggi, dall’Italia e dall’estero, piace anche alla Cremonese ma il Verona ha compiuto passi in avanti nelle ultime ore. Così in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà.

23.00 Lucca – Napoli : difficile (ma vediamo) che lo scambio dei documenti porti alle visite già domani. Possibile giovedì. Così in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà.

21.40 Offerte shock per Benjamin Sesko del Lipsia. Al Hilal e Al Ahli pronte a mettere sul piatto un ingaggio da 40 milioni a stagione. Il focus di Sesko è solo sull’Europa e non prende in considerazione un trasferimento in Saudi Pro League in questa fase della sua carriera. Così in esclusiva il nostro Gianluigi Longari.