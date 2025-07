È appena sbarcata in Italia, le sue foto fanno sognare: è la nuova wags della Serie A

I fan della Serie A sono già impazziti alla vista delle foto della nuova wags: è appena arrivata in Italia.

Il calciomercato estivo regala sempre grandi colpi di scena. Anche in Serie A la finestra di mercato che va dal 1 luglio al 1 settembre tiene in fibrillazione i tifosi: i nuovi acquisti fanno sognare in grande, sebbene molto spesso l’attenzione dei fan ricada anche sulle mogli e sulle compagne dei giocatori che decidono di tentare una nuova avventura nel campionato italiano.

Tra i colpi più sensazionali di queste prime settimane di calciomercato c’è sicuramente l’arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli. Il club del presidente Aurelio De Laurentiis è riuscito ad assicurarsi lo straordinario centrocampista belga a parametro zero: De Bruyne aveva infatti terminato il suo contratto con il Manchester City e ha così deciso di lanciarsi in una nuova esperienza in Serie A accettando l’offerta partenopea.

Conte potrà così disporre di un giocatore di livello assoluto: 422 presenze e 108 reti con i Citizens, con cui ha vinto praticamente tutto (compresa la Champions League nel 2023), oltre a 111 presenze e 31 reti con la maglia del Belgio. Il 33enne è sbarcato a Napoli assieme a sua moglie, Michelle Lacroix, con cui è convolato a nozze nel 2017.

Foto da sogno: la nuova wags della Serie A fa impazzire tutti

Molti tifosi napoletani conoscevano già molto bene la compagna di vita di Kevin De Bruyne. Altri, invece, sono andati a scoprirla meglio sul suo profilo Instagram, seguito da più di 616.000 follower. Alcuni scatti sono davvero mozzafiato, tanto che per molti è proprio Michelle Lacroix la nuova wags della Serie A.

De Bruyne ha conosciuto la sua futura moglie ai tempi in cui giocava nel Wolfsburg. La coppia – che otto anni fa ha scelto di sposarsi a Sant’Agnello, nella penisola sorrentina – ha tre figli: Mason Milian, Rome, Suri. Michelle Lacroix, 31 anni, è influencer e blogger: stando a quanto riportato dal sito Tribuna.com la moglie del nuovo acquisto del Napoli si è laureata all’Università di Hasselt, in Belgio, e ha poi lavorato presso l’agenzia di eventi Prime Impressions sempre a Hasselt.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michèle De Bruyne (@lacroixmichele)

In seguito è diventata conduttrice del podcast Secret Society, dove vengono trattate questioni che riguardano il mondo delle donne. Assieme a suo marito Michelle Lacroix è anche molto impegnata nelle iniziative benefiche: entrambi collaborano con la Rays of Sunshine Foundation, un’organizzazione che cerca di fornire sostegno ai bambini affetti da malattie gravi.