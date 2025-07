Inter, le due priorità del calciomercato nerazzurro

L’Inter fortemente interessata ad Ademola Lookman: l’attaccante nigeriano dell’Atalanta ha chiesto la cessione alla Dea e nelle prossime settimane potrebbe chiudersi il suo trasferimento alla corte di Cristian Chivu. Il club orobico non scende dalla valutazione di 50 milioni di euro con il giocatore finito nel mirino anche dell’Atletico Madrid. La squadra del presidente Beppe Marotta avrebbe dal canto suo ottenuto il sì del giocatore per un contratto fino al 2030 a 4 milioni di euro netti a stagione

Giocatore rapido, dinamico, imprevedibile, devastante nell’uno contro uno. Due idee per utilizzarlo nella nuova Inter di Chivu: sulla trequarti in un eventuale 3-4-2-1 o largo a sinistra in un potenziale 3-4-3 per una squadra a “tutta birra” e velocità.

La seconda mossa di mercato che riguarda il club di Viale della Liberazione è Giovanni Leoni: il classe 2006 del Parma è il prescelto per rinforzare il reparto arretrato dell’Inter con i ducali che lo valutano intorno ai 30 milioni di euro e con Cristian Chivu che spinge per il secondo trasferimento dai gialloblù dopo l’arrivo in nerazzurro di Bonny.

La conferma dell’interesse nerazzurro per il giovane difensore è arrivata qualche giorno fa dal vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti, che a Sportmediaset ha dichiarato: “È un giovane molto interessante, vediamo se c’è questa possibilità. Ma ora dobbiamo concentrarci sul fare un gruppo che possa competere in tutte le competizioni che dovremo giocare”. Lo stesso Beppe Marotta guarda con fiducia alla nuova stagione della sua Inter soffermandosi su Leoni: “Un talento, ma è un giocatore del Parma, non nostro”.

Dopo Petar Sucic, Luis Henrique e Ange-Yoan Bonny, l’Inter potrebbe compiere un ultimo sacrificio sul mercato andando a chiudere una doppia operazione per rinforzare la difesa e l’attacco senza dimenticare gli esuberi: da Mehdi Taremi a Sebastiano Esposito, passando per Kristjan Asllani e non solo…