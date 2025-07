Beukema e Noa Lang, gli ultimi acquisti di un mercato show: ecco il prossimo Napoli

Mese di luglio significa mese di calciomercato, con le varie squadre che continuano a lavorare per rinforzare le proprie rose.

Il Napoli riparte da una pianta stabile che l’anno scorso ha riportato lo scudetto alle pendici del Vesuvio. La conferma di Antonio Conte è importantissima per dare continuità a quel progetto tattico partito lo scorso anno e che ha portato importanti traguardi. Ma come giocherà il prossimo Napoli di Antonio Conte?

Napoli, la probabile formazione

Si ripartirà dal 4-3-3, tra i pali ci sarà ancora Meret che ha rinnovato il proprio contratto. In difesa, ecco Beukema che dovrebbe giocare accanto a Buongiorno, è arrivato il centrale Marianucci che per adesso sarà in ballottaggio con Rrahmani. Ai lati Di Lorenzo e Olivera in attesa di un nuovo rinforzo. A centrocampo è arrivata la stella De Bruyne che potrebbe agire insieme a Lobotka e McTominay, mezza rivoluzione anche in avanti con l’arrivo di Noa Lang che agirà insieme a Lukaku e Neres, con Lucca riserva di lusso.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani/BEUKEMA, Buongiorno, Olivera/Spinazzola; DE BRUYNE/Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano/Noa Lang, Lukaku, Neres/Raspadori. All: Conte