Il Milan guarda al futuro con ambizione: Allegri e le richieste a Igli Tare

Lo ha rivelato nella conferenza stampa di presentazione da nuovo allenatore del Milan: Massimiliano Allegri vuole riportare il Diavolo nell’Europa che conta e il fatto di non giocare le coppe, può essere uno stimolo in più per il Club di Via Aldo Rossi di puntare in alto… un po’ come accaduto con il Napoli nella passata stagione.

Il tecnico livornese lo sa e con l’aiuto del ds, Igli Tare è al lavoro per rendere i rossoneri ancor più competitivi: dopo aver perso Tijjani Reijnders e Theo Hernandez, il Milan si sta muovendo sul mercato dopo aver ufficializzato due colpi (Samuele Ricci e Luka Modric) e chiuso per Pietro Terracciano che sarà il nuovo vice-Maignan.

Milan: gli obiettivi sul mercato e le tre certezze da cui ripartire

Nel frattempo l’obiettivo dei rossoneri è quello di rinforzare ulteriormente la rosa con due terzini, un centrocampista e un vice-Gimenez visto che al momento il reparto offensivo e quello difensivo sono quelli che hanno maggiore bisogno di intervento e il responsabile dell’area tecnica lo sa bene.

Ardon Jashari del Club Brugge è il principale candidato ma al momento la trattativa con la formazione belga non decolla dopo l’ultima offerta da circa 37 milioni di euro bonus compresi con i nerazzurri al lavoro con l’Inter per definire il colpo Stankovic prima di poter dare il via libera per il nazionale svizzero.

Allo stesso tempo i rossoneri ripartiranno da tre certezze: Maignan, Pulisic e soprattutto Leao, considerato l’elemento principale da cui il Diavolo deve risorgere! L’ottavo posto dell’ultima stagione è un lontano ricordo: evitare di commettere gli stessi errori e ricreare armonia in un ambiente che l’annata passata ha vissuto più bassi che alti, con la sola conquista della Supercoppa Italiana.