Il punto sulla Juventus in vista della prossima stagione

Dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club, la Juventus può concentrarsi sulla prossima stagione. In attesa delle nuove evoluzioni sul mercato, Igor Tudor può concentrarsi con le pedine che ha a disposizione. Si ripartirà dal 3-4-2-1 con Di Gregorio tra i pali, in difesa vitale il ritorno di Bremer con Gatti, Kelly e Kalulu a giocarsi gli altri due posti. A centrocampo fissi Locatelli e Thuram, da capire sugli esterni Cambiaso e Costa. Yildiz ha il posto fisso, ci sono Koopmeiners e Conceicao in attesa di evoluzioni di mercato. In avanti il nuovo arrivato David partirà in avanti, da capire il futuro di Kolo Muani e Vlahovic.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu/Gatti, Bremer, Kelly/Gatti; Alberto Costa/Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Koopmeiners/Conceicao; Kolo Muani/David. All: Tudor.

Juventus, David si presenta: “Essere qui un onore: giocare in Serie A una sfida!”

Dopo l’ufficialità, Jonathan David ai canali ufficiali della Juventus. “È molto bello essere qui. Da piccolo, crescendo, ammiravo la Juventus e pensavo: ‘È probabilmente una delle migliori squadre al mondo’. Quindi essere seduto qui oggi per me è un onore. Giocare in Serie A per me è una sfida: adattarmi al campionato, ai compagni e vincere. Spero di giocare un’ottima stagione e di fare tutto il possibile per farci vincere dei titoli“.

Juventus, Jonathan David è ufficialmente bianconero