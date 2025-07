LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: Beukema a Villa Stuart per le visite con il Napoli

Tutte le trattative di giornata in questo venerdì 18 luglio che può regalare importanti indiscrezioni di calciomercato. SPORTITALIA vi racconta quotidianamente tutti i movimenti di questa sessione estiva.

Le trattative di mercato live su Sportitalia

Venerdì 18 luglio

9.47 Dimitrios Nikolaou è un nuovo difensore del Bari. Il comunicato ufficiale: SSC Bari comunica di aver acquisito dal Palermo FC, con la formula del prestito, i diritti alle prestazioni sportive del difensore classe ’98 Dimitrios Nikolaou

9.30 Sam Beukema è arrivato a Villa Stuart, pronto a sostenere le visite mediche con il Napoli.

00.02 Pedullà: “Simon Sohm è un centrocampista classe 2001 che ha fatto bene a Parma, altri due anni di contratto e qualche rumors di mercato. Nelle ultime ore Sohm è stato avvicinato alla Fiorentina, addirittura si è parlato di una trattativa molto vicina alla definizione. In realtà non è proprio così: Sohm è stato proposto e anche valutato ma almeno oggi non è una priorità del club viola. Le voci su Kessie? Non hanno conferme per ingaggio e fattibilità”.

IERI

