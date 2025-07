Juve, si muove soltanto il mercato… in uscita

Con l’ufficialità di David e la permanenza di Conceicao la Juventus sta lavorando alle uscite: con Mbangula che sosterrà le visite mediche per il Werder Brema e Weah sempre più vicino al Marsiglia, il dg Comolli è in contatto con il Porto per la cessione di Alberto Costa senza dimenticare il futuro di McKennie che appare sempre più distante da Torino visto il contratto in scadenza nel 2026 così come per Vlahovic che al momento rappresenta la grana più importante del mercato juventino.

Calciomercato Juventus: le entrate tardano ad arrivare

Tra qualche giorno inizierà ufficialmente la nuova stagione dei bianconeri con il raduno della squadra allenata da Igor Tudor che non avrà a disposizione alcune pedine fondamentali che hanno salutato dopo il Mondiale per Club: parliamo di Randal Kolo Muani con cui la Vecchia Signora sta lavorando da diverse settimane per trovare un accordo con il PSG che al momento vorrebbe cedere il classe ’98 a titolo definitivo.

Calciomercato Juventus: Sancho la priorità del dg Comolli

E’ Jadon Sancho l’obiettivo principale per rinforzare la trequarti bianconeri nonostante dall’Inghilterra spiegano come l’inglese non sia ancora vicino ai bianconeri con la Juventus che ha offerto circa 18 milioni di euro per il suo cartellino e con il Manchester United che non ha ancora dato il via libera per il passaggio a Torino. La dirigenza bianconera vorrebbe regalarlo al tecnico croato nei prossimi giorni dopo una estenuante trattativa con i Red Devils che ieri hanno ufficializzato l’arrivo di Mbeumo dal Brentford e ceduto Rashford al Barcellona.

Dopo aver ufficializzato anche il nuovo direttore tecnico, il piano della Juventus è annunciare un responsabile dell’area tecnica per completare l’asset dirigenziale con ogni figura al suo posto in vista della prossima stagione!