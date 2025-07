Wanda Nara riscalda anche la neve: il dettaglio non passa inosservato

Wanda Nara è famosa per la relazione con l’ex capitano dell’Inter Mauro Icardi: perché è finita al centro dell’attenzione stavolta.

Wanda Nara è abituata ad essere al centro dell’attenzione. Basti pensare al periodo in cui Mauro Icardi era il capitano dell’Inter, e lei spesso è stata invitata in televisione in qualità di suo manager (ma non solo).

La sua esperienza in TV e non solo non si è placata con l’addio del centravanti argentino ai nerazzurri, ma ha proseguito largamente anche in seguito. E infatti, tanto in Italia quanto all’estero (specialmente nella sua terra natale, l’Argentina) la showgirl sudamericana ha dimostrato di avere un carisma, un appeal e anche una sensualità molto rare da trovare al giorno d’oggi.

Come dicevamo, comunque, Wanda Nara si trova spesso ad essere al centro dell’attenzione. E anche questa volta non è stata da meno, come dimostra quanto mostrato sui social da lei stessa recentemente.

Wanda Nara riscalda anche la neve: gli scatti non passano inosservati

Wanda Nara sa sempre come finire al centro dell’attenzione, in un modo o nell’altro. Che si parli di calcio o di tutt’altro tipo di argomenti, in effetti, la showgirl argentina riesce sempre a lasciare tutti quanti a bocca aperta, e anche stavolta c’è riuscita alla perfezione. Già, ma in che modo? Sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una serie di scatti che non sono passati inosservati. L’ex manager di Mauro Icardi si è fatta notare sulla neve, in vestiti tutt’altro che invernali e che di fatto coprono il meno possibile la bellissima Wanda Nara.

La famosa conduttrice televisiva e opinionista, infatti, oltre a un paio di stivali, indossa un lungo vestito aderente. Questo insolito outfit non è che non la copra proprio per niente, tuttavia mostra in tutto e per tutto le sue linee e il suo aspetto, dalla testa ai piedi. Wanda Nara ha dimostrato in più occasioni di apprezzare il suo corpo, esponendolo anche sui social media. Probabilmente è anche – se non soprattutto – grazie a questa sicurezza in se stessa che è riuscita ad ottenere tanti splendidi risultati nel corso della sua carriera e della sua vita privata.

In caso contrario, sarebbe stato difficilmente possibile riuscirci. Wanda Nara, però, ce l’ha fatta anche e soprattutto grazie a un carattere che non si può assolutamente considerare privo di vigore e spirito. Non che tutto questo si evinca da qualche fotografia su Instagram, ma certamente la sicurezza in noi stessi si nota anche attraverso queste semplici cose.