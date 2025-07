Berrettini, tifosi stravolti: succede di nuovo

Una notizia inattesa ha lasciato i tifosi di Matteo Berrettini senza parole, gettandoli in un silenzioso sconforto.

Non è mai facile per chi segue con passione le gesta di un atleta vedere che qualcosa, all’improvviso, potrebbe riportare alla mente un periodo buio. Ecco, in queste ore, è proprio quello che sta succedendo ai tifosi di Matteo Berrettini, che sui social stanno reagendo con un misto di stupore e preoccupazione.

La notizia è fresca, ancora calda, eppure ha già fatto il giro delle community sportive: Berrettini è di nuovo al centro del gossip. I tifosi sono stravolti, nessuno se lo aspettava e soprattutto la notizia riporta alla mente episodi non belli già passati.

Berrettini: ecco cosa succede nelle ultime ore

Senza ombra di dubbio, la vita privata del tennista romano è sempre stata seguita con attenzione, forse anche troppa. Ma questa volta i fan sono particolarmente agitati. Il motivo? Semplice. I più superstiziosi ricordano ancora la relazione con Melissa Satta, un periodo che, dal punto di vista sportivo, coincise con una crisi netta di risultati e una serie di infortuni che sembravano non finire mai. La coppia aveva fatto sognare le riviste patinate, ma mandato nel panico gli appassionati di tennis, quelli che Berrettini lo seguivano fin dai Challenger.

Ora però arriva una nuova frequentazione. Matteo è stato paparazzato mentre passeggiava in pieno centro, in atteggiamenti affettuosi con una ragazza che non è passata inosservata. I due si sono poi diretti in un ristorante romano molto noto, dove – secondo chi era presente – la complicità era palpabile. Sorrisi, sguardi, gesti d’intesa. Insomma, una cena che non sembrava affatto tra semplici amici.

Lei si chiama Vanessa Bellini, è nata a Novara nel 2003 e, dettaglio non da poco, ha ventidue anni in meno rispetto a Berrettini. Nonostante la giovane età, il suo volto non è del tutto sconosciuto al pubblico televisivo: ha partecipato infatti ad Amici 22, il talent di Maria De Filippi. La sua esperienza nel programma però è durata poco, visto che era entrata a dicembre nel team di Emanuel Lo, per poi uscire senza troppa gloria qualche settimana dopo. Vanessa è una ballerina di hip hop, solare, dal profilo social molto attivo e con uno stile che non passa inosservato.

Chi li ha visti insieme parla di una sintonia evidente, di quella che non si costruisce in un giorno. Eppure, il popolo del tennis trema. Non tanto per gelosia – o almeno non solo – quanto per quella paura superstiziosa che una relazione pubblica possa nuovamente distrarre Berrettini dal suo percorso sportivo, proprio ora che stava cercando di tornare competitivo, lasciandosi alle spalle una stagione piena di alti e bassi, tra infortuni e recuperi a singhiozzo.

I commenti non si sono fatti attendere, e tra meme e post ironici c’è chi spera che questa storia non influenzi la sua forma in campo. Perché, diciamocelo, i tifosi non dimenticano e, soprattutto, sono scaramantici. E in fondo, dopo il precedente, qualche dubbio viene spontaneo. Matteo però sembra sereno, quasi incurante delle chiacchiere. E forse fa bene. Anche perché, nella vita, un po’ d’amore non ha mai fatto male a nessuno.