LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: Juventus, in arrivo Joao Mario. Ufficiale Ferguson alla Roma. Folorunsho, visite con il Cagliari. Israel al Torino

11.50 Pedullà: “Folorunsho-Cagliari, messi a posto con il Napoli i dettagli sulla modalità e rispettato il programma originario “visite mercoledì”.

11.45 Pedullà: “Israel nuovo portiere del Torino, conto alla rovescia”

11.10 Importante novità di mercato in casa Juventus: come riportato da Giovanni Albanese tramite il suo profilo X, il club bianconero è pronto ad accogliere Joao Mario dal Porto. Percorso inverso per Alberto Costa, che si trasferirà in Portogallo.

11.00 Ritorno in casa Catanzaro: il club giallorosso ha comunicato di aver acquistato il laterale Gianluca Di Chiara, che torna in Calabria dopo 10 anni.

9.45 La Roma ha ufficializzato l’acquisto di Evan Ferguson dal Brighton & Hove Albion.

9.00 Richard Rios, centrocampista colombiano di 25 anni, è stato ufficializzato come nuovo acquisto del Benfica. Il club portoghese ha annunciato la firma del giocatore con un contratto valido fino al 30 giugno 2030

IERI

23.00 Pervis Estupinan si appresta a diventare un nuovo calciatore del Milan. Operazione attorno ai 18 milioni di euro e firmerà un contratto quinquennale, in queste ore il club rossonero e il Brighton stanno definendo gli ultimi dettagli per la definitiva fumata bianca. Al punto che il terzino potrebbe sostenere le visite mediche tra domani o giovedì. Così in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà.

22.25 Feyenoord in chiusura per l’acquisto di Jordan Bos dal Westerlo. Scambio di documenti in corso. Così in esclusiva il nostro Gianluigi Longari.

21.10 Marc Pubill al Wolverhampton? No, il terzino è sempre più vicino a trasferirsi all’Atlético Madrid. Secondo quanto riportato da Marca, l’operazione con l’Almería è ormai in dirittura d’arrivo. Il club madrileno ha raggiunto un accordo con la squadra spagnola per il trasferimento del giovane terzino su una cifra complessiva di 18 milioni di euro, bonus inclusi.

18.15 Longari: “Anche l’Ajax é tra le squadre che hanno preso informazioni per il centrocampista del Venezia Hans Nicolussi Caviglia”.