LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: Juventus, terminate le visite mediche di Joao Mario. Inter-Taremi: le ultime. Ufficiale Folorunsho al Cagliari

SPORTITALIA vi racconta in esclusiva tutte le indiscrezioni e le ufficialità di questa sessione estiva di calciomercato. Restate sintonizzati per non perdervi nulla, dalla A alla B, passando per la terza serie professionistica italiana e il mercato europeo ed extra-europeo.

Tutte le trattative live: il punto

15.50 Longari: “Mehdi Taremi non si sta allenando con la squadra dopo avere concordato con la società di usufruire di qualche giorno di vacanza ulteriore, in seguito alle vicissitudini che lo hanno tenuto bloccato in Iran il mese scorso. L’attaccante resta in uscita per i nerazzurri”.

15.40 Michael Folorunsho è un nuovo giocatore del Cagliari. A darne l’annuncio è la stessa società sarda tramite i propri profili social.

15.30 Pedullà: “Ivan Azon può lasciare il Como nei prossimi giorni per avere maggiore visibilità. L’attaccante spagnolo classe 2002 può tornare a casa, visto che sono arrivati due sondaggi concreti da parte di Celta Vigo e Rayo Vallecano. Azon era stato acquistato dal Como nell’ultima sessione invernale e aveva lasciato il Saragozza dove era cresciuto”.

15.00 Come riportato da Giovanni Albanese, Joao Mario ha terminato le visite mediche con la Juventus.

14.30 La Juve Stabia ha annunciato l’arrivo in prestito di De Pieri dall’Inter.

11.55 Adesso è ufficiale: Pervis Estupinan è un nuovo giocatore del Milan. Ad annunciarlo è stato lo stesso club rossonero

11.40 Pedullà: “Frosinone, trattativa nel vivo per il difensore Cassandro”.

11.00 Roberto Insigne è un nuovo giocatore dell’Avellino, c’è il comunicato della società irpina.

10.45 Pedullà: “Empoli, trattativa avviata con il Como per il difensore centrale Curto”.

10.00 Cessione in prestito per l’Udinese: Leonardo Buta sarà un nuovo giocatore dell’Eibar

9.30 Joao Mario è arrivato al J-Medical per le visite mediche con la Juventus.

8.15 Il Flamengo mette a segno un importante colpo di mercato: il centrocampista spagnolo Saúl Ñíguez è un nuovo giocatore del club brasiliano.

00.15 Pedullà: “Domanda: Fabio Miretti piace al Napoli? Si, da settimane e ne abbiamo parlato, ma oggi non è una priorità. Le priorità del Napoli oggi sono due: definire l’operazione Milinkovic-Savic, mancano solo visite e firme, per poi dedicarsi all’esterno offensivo (Ndoye è il primo nome, ma ci sono alternative e il Napoli ritiene di aver già offerto una cifra importante per lo specialista svizzero). Miretti sarà una valutazione dei prossimi giorni se non delle prossime settimane, l’arrivo di un altro centrocampista metterebbe in discussione la presenza di Vergara che ha molte pretendenti e quindi il club ci penserà bene. Oggi Miretti è un’idea venduta come una cosa imminente, ma non è così”.

00.00 Pedullà: “Il Pisa non riesce a sbloccare Simone, ci riproverà, ma nel frattempo deve giocoforza valutare altre soluzioni. In giornata ci sono stati contatti per M’Bala Nzola, di proprietà della Fiorentina, un sondaggio per conoscere costi e condizioni. Il club viola ha dato apertura, ma sarà fondamentale la partecipazione al pagamento di una parte congrua dell’ingaggio. Per Nzola c’è stato qualche sondaggio dall’estero, ma non ancora concreto”.

00.00 Pedullà: “Completate le operazioni in uscita (Milinkovic Savic-Napoli) e in entrata (Ngonge più Israel), il Torino andrà subito alla ricerca di un nuovo offensivo. Vi abbiamo svelato diversi giorni fa come l’obiettivo principale sia Gaetano Oristanio, tutte le altre sono seconde scelte, senza dimenticare che in un’altra fase del mercato i granata potrebbero prendere un nuovo specialista di fascia per gli ultimi trenta metri. L’incasso di circa 22 milioni dell’affare Milinkovic-Savic probabilmente porterà a migliorare l’offerta al Venezia per sbloccare Oristanio”.