LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata

Tutte le trattative di giornata in questo lunedì 28 luglio. SPORTITALIA non vi lascia mai soli per seguire il calciomercato estivo: qui tutto il recap delle principali operazioni di mercato.

Calciomercato: le trattative minuto per minuto

OGGI

DOMENICA

23.12 Esclusiva: il Galatasaray ha fatto una grande offerta a Gigio Donnarumma, ma è uno sbocco non semplice. Il portiere vuole aspettare. Ancora un tentativo rinnovo PSG, tuttavia oggi c’è distanza. Il ManchesterCity attento alla finestra, in vista della scadenza e in caso di mancato rinnovo, pur essendosi orientato negli ultimi giorni a riprendere Trafford

21:30 Timothy Weah vuole andare soltanto al Marsiglia. Così in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà.

19:30 Il presidente del Como Suwarso conferma l’arrivo di Morata: “Manca solo che sia qui. Noi abbiamo l’accordo con il Milan e con il giocatore. Devono parlare Galatasaray e Milan, noi abbiamo fatto ciò che dovevamo“. Qui la news completa.