È appena sbarcata in Serie A, fan già pazzi di lei: Alisha Lehmann rischia il trono

Alisha Lehmann resta alla Juventus ma il suo trono è a rischio: è appena sbarcata in serie A e manda i tifosi in delirio.

Nell’ultimo anno, il nome di Alisha Lehmann è diventato familiare non solo agli appassionati di calcio femminile, ma anche a chi i risultati delle partite magari non li segue troppo. Sì, perché la numero 7 della Juventus Women è diventata un vero e proprio fenomeno pop.

E’ un’icona social da milioni di follower, capace di catalizzare l’attenzione anche fuori dal rettangolo verde. Non è soltanto talento calcistico – che c’è e si vede – ma è l’insieme tra look, carisma e una presenza online sempre perfettamente curata.

Ecco chi può spoedestare Alisha Lehmann

Fino a poche settimane fa, il suo nome riempiva anche le pagine di gossip per la storia d’amore con Douglas Luiz, centrocampista oggi all’interno della rosa della Juventus maschile. Una coppia che faceva notizia, che viaggiava tra Londra e Torino, e che sembrava destinata a diventare una delle più glamour del calcio europeo. E invece, proprio quando sembrava tutto perfetto, è arrivata la rottura. Nessun comunicato ufficiale, solo qualche dettaglio sparito dai profili social, poi le prime conferme indirette. Un addio senza clamori, ma che ha fatto rumore comunque.

Eppure, nonostante tutto, la Juventus ha deciso di confermare Lehmann, segnale chiaro della fiducia nel progetto tecnico e nel valore della calciatrice. Anche senza più il legame sentimentale con Douglas Luiz, Alisha resta un pilastro della squadra e un volto di punta per l’intero movimento. Però, proprio adesso che sembrava pronta a vivere la nuova stagione al centro della scena, ecco spuntare una nuova, affascinante concorrente. Una presenza che rischia di spostare gli equilibri, almeno a livello di visibilità.

Perché sì, è arrivata in Serie A un’altra attaccante bionda, bellissima e già regina dei social nel suo Paese. Stiamo parlando di Alice Sodergaard, svedese classe 2001, talento cresciuto tra Damallsvenskan e nazionale giovanile, ora ingaggiata dal Genoa Women. Una mossa che ha sorpreso molti, anche perché la giocatrice nordica è nota non solo per le sue doti tecniche, ma per l’enorme seguito online che la accompagna. Già soprannominata la “nuova Lehmann”, Alice è pronta a far parlare di sé dentro e fuori dal campo.

Ora il terreno si fa scivoloso. In una Serie A femminile sempre più sotto i riflettori, anche l’immagine conta. E con due regine pronte a contendersi l’attenzione del pubblico e delle piattaforme digitali, il duello non sarà solo sportivo. La Juventus ha puntato forte su Lehmann, consapevole del suo impatto mediatico, ma l’arrivo di Sodergaard potrebbe cambiare le dinamiche. Senza ombra di dubbio, la stagione che sta per iniziare promette scintille. E forse, più che sui campi, il vero trono si deciderà a colpi di like.