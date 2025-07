LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: Juventus, pressing per Kolo Muani. Napoli, le ultime sull’esterno

Tutte le trattative di giornata in questo martedì 29 luglio. SPORTITALIA non vi lascia mai soli per seguire il calciomercato estivo: qui tutto il recap delle principali operazioni di mercato.

Calciomercato: le trattative minuto per minuto

OGGI

00.25 Pedullà: “Il Napoli non si è strappato i capelli per non aver concretizzato l’affare Ndoye, già tre giorni fa aveva deciso di fermarsi a 40 milioni (bonus compresi) e non sarebbe andato oltre malgrado avessero attribuito al club di De Laurentiis offerte da 45 mai presentate. Ora il Napoli valuterà, dopo la svolta Nottingham, senza fretta. Non abbiamo riscontri su un’avanzata di 35 milioni più bonus per Nusa, classe 2005 del Lipsia, malgrado qualche voce circolata in giornata. Vi avevamo anticipato i contatti diretti con il Chelsea per Sterling, qualche nome è stato scartato. Se c’è un profilo in Serie A che piace molto al Napoli, è quello di Mattia Zaccagni e ve ne avevamo passato in esclusiva. Ma con il mercato bloccato della Lazio non sarà semplice…”

00.10 Pedullà: “La Juventus deve risolvere, tra le altre cose, la pratica attaccante. Da diversi giorni è in corso un pressing con il Paris Saint-Germain per sbloccare la vicenda Kolo Muani, possibilmente – così vorrebbe la Juve – con il rinnovo del prestito e un riscatto per la prossima estate. Kolo Muani ha altre proposte ma vuole la Juve e per questo motivo il club bianconero sta cercando gli incastri giusti. Ma nello stesso la Juve deve farsi trovare pronta in caso di contrattempi e valuta altre piste, nelle ultime ci sono stati dialoghi perlustrativi con gli agenti di Nunez, seguito a lungo dal Napoli. La Juve su è informata su ingaggio e fattibilità, Nunez ha altre proposte (piace anche all’Al-Hilal), ormai a Liverpool non ha un futuro, e si può lavorare per un prestito oneroso con riscatto obbligato. Ma per il momento precedenza a Kolo Muani…”

00.05 Pedullà: “Il Torino cederà Sanabria, abbiamo già raccontato nei dettagli come il feeling tra l’attaccante e Nicola sia alto, la Cremonese sta avanzando, potrebbe essere un’operazione da 4-4,5 milioni più bonus. Da sabato a sorpresa il Torino si è informato su Giovanni Simeone, situazione da monitorare: un po’ perché Zapata non è ancora al top e non potrebbe esserlo, molto perché uscendo Sanabria si avvertirebbe la necessità di prenderne un altro. Il Cholito ha alle offerte, ma gradisce molto il Toro e il Napoli ha già aperto. I granata devono prendere un altro esterno, ma non escludiamo che possano essere due: vi abbiamo anticipato tutto su Oristanio del Venezia, occhio sempre a Elmas per un ritorno dopo la missione di domenica scorsa in Germania”.

IERI

23:30 Pedullà: “Lookman scalpita per l’Inter, pronto rinunciare a qualche bonus sul contatto. Siamo dentro i 10 giorni scattati il 18 luglio con massimo altri due-tre giorni di proroga”.

23.20 Sebastiano Esposito, dialoghi diretti tra Inter e Cagliari

23.00 Wesley ottiene una proroga e rimandata la partenza per il visto in Brasile. Subito a disposizione di Gasperini, mentre si attende l’arrivo di Ghilardi