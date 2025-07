Formula 1, GP Ungheria: Piastri e Norris si daranno ancora battaglia, ma occhio a Hamilton

Torna la Formula 1 con il 14esimo appuntamento stagionale, ultimo prima della pausa estiva. Questo fine settimana si correrà, infatti, il Gran Premio d’Ungheria. Chi potrebbe imporsi sul tracciato dell’Hungaroring? Scopriamolo insieme.

Nella scorsa edizione questo circuito fu teatro della prima vittoria in carriera per Oscar Piastri. Il pilota McLaren, curiosamente, arriva quest’anno all’appuntamento da capolista: il suo bottino, finora, è di 266 punti. L’australiano è reduce dal successo al Gran Premio del Belgio e ora ha voglia di proseguire la sua striscia positiva: su Planetwin365, il primo posto di Piastri pagherebbe 2,50 volte la posta; su WilliamHill e Unibet 2,60.

In questo momento, Lando Norris ha un ritardo nei confronti del compagno di scuderia di 16 punti. Il britannico è arrivato secondo in Belgio, dopo due primi posti di fila, e ora si trova a dover inseguire Piastri. Che possa riuscire a conquistare il gradino più alto del podio in Ungheria? Ovviamente ha tutte le carte in regola per farlo, d’altronde la McLaren è il team da battere: su Planetwin365, il primo posto di Norris questo fine settimana pagherebbe 2,50 volte la posta; su Unibet e Betclic 2,60.

Sarà interessante capire come si comporterà la Ferrari, dopo i segnali positivi del Gran Premio del Belgio. La nuova sospensione sembra aver dato i risultati sperati e il terzo posto di Charles Leclerc potrebbe esserne la dimostrazione diretta. Ricordiamo che Leclerc e Hamilton occupano rispettivamente, al momento, la quinta e la sesta posizione in classifica iridata (139 e 109 punti). L’eventuale successo di Leclerc in Ungheria pagherebbe su Planetwin365 8,50 volte la posta; su Unibet e Betclic 9. La vittoria di Hamilton, invece, è proposta su Planetwin365 a 16; su Betclic e WilliamHill 17.

Dopo tre gare di fila senza podio, evento che non capitava da quattro anni, Max Verstappen è pronto a proseguire la sua scalata. In questo momento, l’Olandese Volante è terzo in classifica con 185 punti. Una sua possibile affermazione in Ungheria pagherebbe su Planetwin365 5,50 volte la posta; su WilliamHill e Betclic 6.

Per quanto riguarda la Mercedes, da tener d’occhio George Russell: un eventuale successo in Ungheria da parte dell’inglese pagherebbe su Planetwin365 16 volte la posta; su Betclic e WilliamHill 17.