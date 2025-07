LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata

Tutte le trattative di giornata in questo giovedì 31 luglio. SPORTITALIA non vi lascia mai soli per seguire il calciomercato estivo: qui tutto il recap delle principali operazioni di mercato.

Calciomercato: le trattative minuto per minuto

OGGI

00.45 Pedullà: “L’Atalanta è concentrata sulla vicenda Lookman e pensa, come abbiamo già svelato, a Federico Chiesa per l’eventuale sostituzione. Ma siccome deve ancora sostituire Retegui, presto si entrerà nella fase operativa per l’attaccante centrale. Il profilo che piace di più è quello di Tolo Arokodare, classe 2000 del Genk ma non di semplice realizzazione. È stato valutato anche Muniz del Fulham, tuttavia resiste la candidatura di Nikola Krstovic, in uscita da Lecce e che vi avevamo anticipato lo scorso 10 luglio”.

00.20 Pedullà: “Timothy Weah vuole l’Olympique Marsiglia e confida di essere accontentato nel giro di pochi giorni. I contatti sono ripartire, si tratta soprattutto di diplomazia al lavoro per ricucire al più presto possibile dopo le recenti e velenose dichiarazioni dell’agente. L’OM ha apprezzato molto il fatto che Weah non abbia mollato di un centimetro rispetto al desiderio di andare a Marsiglia rifiutando le altre destinazioni in Premier. E proprio per questo motivo potrebbe decidere di modificare l’offerta in modo da convincere definitivamente la Juventus”.



00.10 Pedullà: “La Fiorentina sta perfezionando la cessione del portiere Christensen allo Sturm Graz, mancano pochi dettagli. E sta pensando in modo concreto al ritorno di Pietro Lezzerini, classe 1995, svincolatosi dopo l’ultima esperienza con il Brescia e che è cresciuto proprio nel settore giovanile viola. Siamo ai dettagli”.