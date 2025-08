Tutte le trattative di giornata in questo venerdì 1 agosto. SPORTITALIA non vi lascia mai soli per seguire il calciomercato estivo: qui tutto il recap delle principali operazioni di mercato.

Calciomercato: le trattative minuto per minuto

OGGI

8.30 Ante Rebic torna in Croazia: l’ex Milan è il nuovo numero 9 dell’Hajduk Spalato

8.00 Skriniar è ufficialmente del Fenerbahce: “Qui mi sono sentito a casa”