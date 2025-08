Ultimo test positivo per il Lecce di Eusebio Di Francesco, che conclude il ritiro precampionato con un successo per 1-0 contro la Carrarese. Decisiva la rete di Helgason nel primo tempo. Assente Francesco Camarda, fermato da uno stato febbrile.

La partita

La Carrarese parte aggressiva, pressando alto un Lecce privo di Camarda. Krstovic è supportato da Pierotti e Morente, schierati in posizione più centrale. Al 15’ il montenegrino ci prova dalla distanza, ma Bleve blocca. Poco dopo, Coulibaly calcia alto. Gli ospiti tentano qualche ripartenza, ma senza esito. Al 34’ Pierotti sfonda a destra, conclude, Zanon respinge e Helgason è pronto sul rimpallo: 1-0. Il Lecce prende il controllo del gioco e crea densità centrale. Morente ha una buona occasione nel recupero, ma il suo tiro finisce alto.

Buone indicazioni per Di Francesco in vista del campionato: solidità, idee in fase di costruzione e una discreta condizione fisica. Manca ancora un po’ di precisione sotto porta, ma il Lecce chiude il ritiro con fiducia e un successo incoraggiante.