Federica Pellegrini, il problema è sempre lo stesso: è una vera fobia

Federica Pellegrini, sempre al centro dell’attenzione, torna a far parlare di sé per una fobia che non l’ha mai abbandonata.

C’è qualcosa di profondamente umano in Federica Pellegrini. Nonostante i successi, le medaglie, le copertine e gli applausi, lei continua a mostrarsi per quella che è: una donna forte, certo, ma anche piena di sfumature, insicurezze e verità che la rendono vicina a chiunque la osservi.

In questi giorni è tornata virale sui social grazie a una serie di video che la ritraggono in un contesto molto diverso dalle corsie blu delle piscine. Stavolta la Divina è protagonista in una boutique, tra gonne, spolverini, specchi e risate.

Federica Pellegrini, la confessione shock

Federica è stata infatti ospite, insieme a sua madre Cinzia, del negozio “San Carlo dal 1973”, una storica e raffinata boutique situata nel cuore elegante di Torino, in Piazza San Carlo 161. Un luogo che profuma di tradizione e stile, fondato da Giorgina Siviero, che ancora oggi è l’anima del negozio. Ed è stata proprio Giorgina a guidare con entusiasmo e affetto Federica in un piccolo viaggio nella bellezza, tra tessuti pregiati e capi pensati per esaltare la femminilità. Nulla di patinato o costruito: solo una chiacchierata tra donne, tra confidenze e sorrisi, tra prove in camerino e consigli sinceri.

Il video è diventato un piccolo caso social, anche perché mostra un lato di Federica che molti non si aspettavano. Ironica, dolce, autoironica, ma soprattutto incredibilmente autentica. E mentre si cambia d’abito, con addosso un capo elegante, confessa quella che è una fobia che non l’ha mai davvero abbandonata, nemmeno ora che il nuoto è diventato parte del suo passato.

È la sua ossessione per le spalle, quelle spalle larghe da atleta che l’hanno resa unica in vasca ma che lei, lontano dalla cloro, continua a vivere come un cruccio personale. “Ho sempre avuto problemi con gli abiti perché non mi stanno bene sulle spalle,” confessa senza filtri, come se stesse parlando davanti a un’amica.

Un’ammissione che colpisce perché arriva da una donna che ha raggiunto tutto, eppure non ha mai smesso di fare i conti con le proprie percezioni. Forse è anche questo il segreto del suo carisma: la capacità di mostrarsi senza maschere. E così, mentre Giorgina le sistema un capo e le dice: “Tu devi vivere all’insegna del ‘chissenefrega’. Tu hai dato le dimostrazioni di quello che vali. Adesso sfrutta quello”, Federica annuisce, sorride, ma dentro sembra ancora cercare quella leggerezza che tutti le attribuiscono, ma che forse lei stessa fatica a concedersi.

Il risultato? Un momento vero, pieno di significato, che ha conquistato i social perché racconta la normalità straordinaria di una donna che ha nuotato tra i giganti ma che, anche oggi, sa emozionare con un semplice gesto, una risata in camerino, o una riflessione sulle proprie spalle.