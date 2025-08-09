Focus sulla Juventus in attesa della prossima stagione

La Juventus si sta concentrando sulla prossima stagione. In attesa delle nuove evoluzioni sul mercato, Igor Tudor può concentrarsi con le pedine che ha a disposizione. Si ripartirà dal 3-4-2-1 con Di Gregorio tra i pali, in difesa vitale il ritorno di Bremer con Gatti, Kelly e Kalulu a giocarsi gli altri due posti. A centrocampo fissi Locatelli e Thuram, da capire sugli esterni Cambiaso e Costa. Yildiz ha il posto fisso, ci sono Koopmeiners e Conceicao, ormai prossimo al ritorno, in attesa di evoluzioni di mercato. In avanti il nuovo arrivato David partirà in avanti, da capire il futuro di Kolo Muani e Vlahovic.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu/Gatti, Bremer, Kelly/Gatti; Alberto Costa/Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Koopmeiners/Conceicao; David/Vlahovic. All: Tudor.