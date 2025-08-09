LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: Milan, Thiaw va al Newcastle

SPORTITALIA non vi lascia mai soli e vi aggiorna quotidianamente sulle trattative di calciomercato. Non perdete nemmeno un minuto di questo sabato 9 agosto ricco di aggiornamenti dalla A alla C, passando per il calcio estero.
Gli aggiornamenti live: le trattative minuto per minuto
14.00 Malick Thiaw è pronto a lasciare il Milan: come riportato in esclusiva dal direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, è ormai definito l’affare con il Newcastle. Il club inglese pagherà 35 milioni di euro più 5 di bonus.
11.40 Il Manchester United ha ufficializzato Benjamin Šeško. L’attaccante sloveno ha firmato un contratto fino a giugno 2030.
10.20 Pedullà: Il Galatasaray ha trovato accordo con Ederson per circa 8 milioni di ingaggio più bonus, ma deve trovarlo con il Manchester City. E anche oggi proverà ad avvicinarsi”