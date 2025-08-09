LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: Milan, Thiaw va al Newcastle

00.00 Pedullà: “L’

aspetta di risolvere la pratica

, prima o poi l’Inter dovrà materializzarsi, e con quei soldi – più quelli incassati per Retegui – vorrà fare un grande attaccante. Si parla molto di

, che è in lista,

, ovvero il forte gradimento per

, classe 1997 del

Ci sono stati dialoghi approfonditi, anche nelle ultimissime ore, Mateta sarà impegnato domenica nella finale di

contro il Liverpool e poi il suo futuro sarà più chiaro. Ma l’Atalanta è già uscita allo scoperto e potrebbe decidere, dopo la cessione di Lookman, di mettere 40 milioni sul tavolo per prendere un attaccante forte fisicamente e dal rendimento assicurato. Ci sarà tempo, ci vorrà tempo, ma l’Atalanta è in azione”.