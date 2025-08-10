LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata

SPORTITALIA non vi lascia mai soli e vi aggiorna quotidianamente sulle trattative di calciomercato. Non perdete nemmeno un minuto di questa domenica 10 agosto ricco di aggiornamenti dalla A alla C, passando per il calcio estero.

Gli aggiornamenti live: le trattative minuto per minuto

OGGI

IERI

23:15 Pedullà: “Esposito sempre più verso il Cagliari”

22:30 Esclusiva SI – Longari: “L’Al-Hilal segue Ausilio“. La notizia.

21:00 Lecce, Sottil è arrivato in città

19.55 Longari: “Continua ad essere in permesso concordato con l’Inter, ancora per qualche giorno, Mehdi Taremi. Per il momento non sono arrivate offerte concrete ai nerazzurri, mentre il suo entourage ha avuto abboccamenti con Besiktas oltre a West Ham, Fulham, Leeds, e Nottingham”.