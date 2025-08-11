LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: Donnarumma, futuro lontano da Parigi. La Roma sonda Sancho

Sportitalia non vi lascia soli nemmeno per un istante anche in questa sessione di calciomercato. Seguite insieme a noi le trattative e le ufficialità di questo lunedì 11 agosto.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

9:00 Donnarumma, futuro lontano da Parigi. Già in questa sessione di mercato? Presto lo sapremo.

8:30 Morata si libera dal Galatasaray: c’è il comunicato del club turco. Ora è libero di firmare con il Como. La nota del Gala: “In base all’accordo, AC Milan SpA riconoscerà alla nostra società un’indennità di risoluzione pari a 5 milioni di euro. Inoltre, il giocatore ha rinunciato a crediti per 651.562 euro”.

8:00 Jadon Sancho e un futuro ancora da scrivere. Fino a oggi (10 agosto) l’esterno in scadenza di contratto con il Manchester United ha detto no a tutte le proposte (l’ultima del Besiktas) per aspettare la Juventus. Ma adesso deve guardarsi in giro e trovare una soluzione per il suo futuro. La Roma è scesa in campo con un sondaggio approfondito. Lo scrive Alfredo Pedullà.

7:00 Parma, il rinforzo è Oliver Sorensen. Classe 2002, centrocampista danese del Midtjylland.

6:00 Axel Witsel non andrà all’Udinese: ha scelto il Girona per una questione di comodità logistica.