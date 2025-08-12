Bremer è tornato e si è ripreso la Juventus: ora punta il campionato

Dopo quasi dieci mesi di assenza per il grave infortunio al ginocchio contro il Lipsia, Gleison Bremer è tornato in campo nelle prime due amichevoli estive della Juventus, per un totale di 90 minuti. Quanto basta per riaccendere nei tifosi il dubbio rimasto dalla scorsa stagione: cosa sarebbe cambiato se non si fosse fermato?

Il difensore brasiliano punta a presentarsi al debutto in Serie A contro il Parma, il 24 agosto, con almeno un’ora di gioco nelle gambe. Il Mondiale per club ha chiuso la fase di recupero, mentre raduno e ritiro in Germania hanno permesso di ritrovare sicurezza in difesa.

Scelte tattiche di Tudor

Igor Tudor, nelle prime uscite, lo ha affiancato a Kalulu e Kelly, senza mai schierarlo con Gatti. Una scelta dettata dalla volontà di garantire stabilità ed esperienza per tutta la durata delle amichevoli, e non da un calo nelle gerarchie. Sotto Allegri e Motta, Bremer e Gatti hanno collezionato 55 partite insieme, per oltre 4.700 minuti. Con Tudor, il primo test congiunto potrebbe arrivare contro la Next Gen o il 16 agosto a Bergamo contro l’Atalanta.

Determinazione e leadership

“Sono tornato più cattivo”, ha dichiarato Bremer, deciso a dimostrare che un singolo può alzare il livello di un’intera squadra. Il suo valore va oltre i 5 milioni di euro di ingaggio: è riconosciuto come leader tecnico e umano dello spogliatoio. Tudor lo considera il pilastro della difesa bianconera e vuole gestirlo con attenzione in vista del campionato. “Gleison cresce e adesso deve fare minutaggio anche nelle prossime amichevoli”, ha spiegato l’allenatore croato. E il difensore, via social, ha rassicurato i tifosi: “Siamo sulla strada giusta”.