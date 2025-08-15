Napoli, il focus e gli indizi di formazione in vista del prossimo campionato

Il Napoli è sicuramente la regina del calciomercato, con acquisti che vanno a implementare una rosa, quella dello scudetto, già molto competitiva.

Il club partenopeo riparte da una pianta stabile che l’anno scorso ha riportato lo scudetto alle pendici del Vesuvio. La conferma di Antonio Conte è importantissima per dare continuità a quel progetto tattico partito lo scorso anno e che ha portato importanti traguardi, Aurelio De Laurentiis ci sta mettendo altri carichi da 90 per regalare al salentino una squadra molto competitiva. Ma come giocherà il prossimo Napoli di Antonio Conte?

Napoli, la probabile formazione

Si ripartirà dal 4-3-3, tra i pali attenzione alla staffetta tra il nuovo arrivato Milinkovic-Savic e Meret, nonostante quest’ultimo abbia rinnovato il proprio contratto. In difesa, ecco Beukema che dovrebbe giocare accanto a Buongiorno, è arrivato il centrale Marianucci che per adesso sarà in ballottaggio con Rrahmani. Ai lati Di Lorenzo e Olivera in attesa di un nuovo rinforzo. A centrocampo è arrivata la stella De Bruyne che potrebbe agire insieme a Lobotka e McTominay, mezza rivoluzione anche in avanti con l’arrivo di Noa Lang che agirà insieme a Lukaku e Neres, con Lucca riserva di lusso.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic/Meret; Di Lorenzo, Rrhamani/BEUKEMA, Buongiorno, Olivera/Spinazzola; DE BRUYNE/Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano/Noa Lang, Lukaku, Neres/Raspadori. All: Conte

Pedullà: “Napoli, apertura del Chelsea per Sterling”